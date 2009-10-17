Копирование сайта с полным переводом

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка1026 просмотров

http://www.rubberex.com.my/

Этот сайт нужно полностью скопировать. Перевести на русский (много технических терминов, с переводом непонятных терминов поможем). У картинок так же необходимо сменить название. Варианты машинного перевода не подойдут, нужна некая адаптация.

Приоритетным является цена. Сроки не жмут.

Оплата исключительно по факту выполненной работы в ЯндексДеньгах или WMR (webmoney), в других валютах по согласованию.

Цену и сроки пожалуйста озвучивайте в тендере. В личку, ICQ и т.д. писать свои предложения не нужно, они останутся без ответа. Отвечаем исключительно на технические вопросы по проекту. ФТП доступ для выкладывания готовой работы дадим.

16 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранные исполнители

pekin
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Отлично выполнил поставленную задачу. И все это на фоне грамотного исполнения и невысокой цены. Всем рекомендую. jumbosic
Хороший, честный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
KB_MNOGOBUKV
Анастасия 
41 год
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
23 отзыва(-1)
16 лет назад
$80
3 дня

Заявки фрилансеров

pekin
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
KB_MNOGOBUKV
Анастасия 
41 год
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
23 отзыва(-1)
16 лет назад

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