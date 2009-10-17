Копирование сайта с полным переводом

http://www.rubberex.com.my/

Этот сайт нужно полностью скопировать. Перевести на русский (много технических терминов, с переводом непонятных терминов поможем). У картинок так же необходимо сменить название. Варианты машинного перевода не подойдут, нужна некая адаптация.

Приоритетным является цена. Сроки не жмут.

Оплата исключительно по факту выполненной работы в ЯндексДеньгах или WMR (webmoney), в других валютах по согласованию.

Цену и сроки пожалуйста озвучивайте в тендере. В личку, ICQ и т.д. писать свои предложения не нужно, они останутся без ответа. Отвечаем исключительно на технические вопросы по проекту. ФТП доступ для выкладывания готовой работы дадим.