Требуеться верстальщик из Минска, звоните по тел.: +375 44 7699182, пишите на E-mail: [email protected]
Копирование сайта с полным переводом
Этот сайт нужно полностью скопировать. Перевести на русский (много технических терминов, с переводом непонятных терминов поможем). У картинок так же необходимо сменить название. Варианты машинного перевода не подойдут, нужна некая адаптация.
Приоритетным является цена. Сроки не жмут.
Оплата исключительно по факту выполненной работы в ЯндексДеньгах или WMR (webmoney), в других валютах по согласованию.
Цену и сроки пожалуйста озвучивайте в тендере. В личку, ICQ и т.д. писать свои предложения не нужно, они останутся без ответа. Отвечаем исключительно на технические вопросы по проекту. ФТП доступ для выкладывания готовой работы дадим.
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