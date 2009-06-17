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Создание сайта на zope
Есть дизайн сайта. необходимо сделать из него шаблон и натянуть на zope. Кто не знает, что такое zope - просьба не оставлять заявки.
В предложении от вас жду примерную цену (сейчас полное ТЗ здесь публиковать не хочу, отталкивайтесь от того, сто дизайн не сильно сложный и нужно сделать обычный сайт на CMS с новостями), срок, и ссылки на предыдущие работы на zope.
Заявки фрилансеров
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