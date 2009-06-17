Создание сайта на zope

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки149 просмотров

Есть дизайн сайта. необходимо сделать из него шаблон и натянуть на zope. Кто не знает, что такое zope - просьба не оставлять заявки.

В предложении от вас жду примерную цену (сейчас полное ТЗ здесь публиковать не хочу, отталкивайтесь от того, сто дизайн не сильно сложный и нужно сделать обычный сайт на CMS с новостями), срок, и ссылки на предыдущие работы на zope.

16 лет назад
Studio-PK
Михаил 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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