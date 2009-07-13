Отверстать 3 несложных PSD-макета под DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок285 просмотров

Необходимо отверстать готовые PSD-макеты под DLE. Всего макетов 3. Каждый макет включает в себя макеты этих страниц:

Главная

Полная новость

Страница результатов поиска

Обратная связь

При верстке нужны не все 25 tpl-файлов, т.к. регистрация, комментарии и т.д. не будут использоваться. Нужны вот эти 10 tpl-файлов:

feedback.tpl

fullstory.tpl

info.tpl

main.tpl

poll.tpl

search.tpl

searchresult.tpl

shortstory.tpl

static.tpl

vote.tpl

Макет №1 - http://s56.radikal.ru/i154/0906/1c/1b676f9b9fde.jpg

Макет №2 - http://s52.radikal.ru/i135/0906/16/f938f945054b.jpg

Макет №3 - http://s46.radikal.ru/i113/0906/08/1bc2fe50b612.jpg

В предложении пишите какой макет, за какую стоимость и срок сделаете. Есть вероятность того, что все 3 макета дам одному человеку, если будет выгодное предложение по цене и наличия портфолио, связанного именно с версткой DLE.

DLE
16 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$80
3 дня
Отличный верстальщик под DLE. Все сделал грамотно и в срок. После выявлений некоторых ошибок, все исправил. Буду сотрудничать дальше.
Отличный заказчик. Платит сразу по факту выполнения. Будем дальше сотрудничать.

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Затемнялка страницы во время обработки события

    $5

    Нужна новомодная затемнялка страницы во время обработки события. Мне нужны 2 функции: - loading_start() функция должна запускать полупрозрачный див на всю страницу с затемнением с картинкой посредине процесса загрузки ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Вёрстка psd файлов в HTML

    Задание такое: 1. есть 5 psd-файлов с дизайном сайта (пример в приложении в формате jpeg) 2. основные компоненты: лого, фон, девушка, несколько форм, список профилей (фото) и т.д. 4. необходимо ...

    CSSHTML
    HTML-верстка35 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вставка Flash-кнопки на сайт и смена текста меюшек

    $5

    Задание простое до элементарности. Надо вставить в существующий уже макет сайта кнопку на флеше написанную, из .fla исходников, а еще - сменить текст в меню. Всего 4 менюшки. Сам макет уже набран ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • HTML+CSS+jQuery

    Ищем профессионального верстальщика для работы с крупным веб-проектом: 1. Необходимо выполнить КРОССБРАУЗЕРНУЮ бестабличную верстку по заданому дизайну согласно стандартам W3C. 2. Произвести оптимизацию CSS. 3. Настроить, ОТЛАДИТЬ и оптимизировать скрипты ...

    CSSHTMLjQuery
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исправить косяки

    Нужно исправить 2 косяка в IE6 и убрать горизонтальную полосу прокрутки в firefox!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка макета

    $100

    Требуется сверстать из указанного макета html-страницу. Чтобы она одинаково хорошо смотрелась и под 1024х768, и под 1920х1080. Бюджет 2000WMR. Срочно.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Экспорт контента в WordPress

    Есть примерно 100страничный сайт - текст и графика. Необходимо скопировать его содержимое в WordPress, разместив изображения с относительными путями и повторив форматирование. Потом передать мне эти наработки через xml-файл WordPress (инструменты--&gt;экспорт). Указывайте ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад