Нужна новомодная затемнялка страницы во время обработки события. Мне нужны 2 функции: - loading_start() функция должна запускать полупрозрачный див на всю страницу с затемнением с картинкой посредине процесса загрузки ...
Отверстать 3 несложных PSD-макета под DLE
Необходимо отверстать готовые PSD-макеты под DLE. Всего макетов 3. Каждый макет включает в себя макеты этих страниц:
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При верстке нужны не все 25 tpl-файлов, т.к. регистрация, комментарии и т.д. не будут использоваться. Нужны вот эти 10 tpl-файлов:
feedback.tpl
fullstory.tpl
info.tpl
main.tpl
poll.tpl
search.tpl
searchresult.tpl
shortstory.tpl
static.tpl
vote.tpl
Макет №1 - http://s56.radikal.ru/i154/0906/1c/1b676f9b9fde.jpg
Макет №2 - http://s52.radikal.ru/i135/0906/16/f938f945054b.jpg
Макет №3 - http://s46.radikal.ru/i113/0906/08/1bc2fe50b612.jpg
В предложении пишите какой макет, за какую стоимость и срок сделаете. Есть вероятность того, что все 3 макета дам одному человеку, если будет выгодное предложение по цене и наличия портфолио, связанного именно с версткой DLE.
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