Отверстать 3 несложных PSD-макета под DLE

Необходимо отверстать готовые PSD-макеты под DLE. Всего макетов 3. Каждый макет включает в себя макеты этих страниц:

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При верстке нужны не все 25 tpl-файлов, т.к. регистрация, комментарии и т.д. не будут использоваться. Нужны вот эти 10 tpl-файлов:

feedback.tpl

fullstory.tpl

info.tpl

main.tpl

poll.tpl

search.tpl

searchresult.tpl

shortstory.tpl

static.tpl

vote.tpl

Макет №1 - http://s56.radikal.ru/i154/0906/1c/1b676f9b9fde.jpg

Макет №2 - http://s52.radikal.ru/i135/0906/16/f938f945054b.jpg

Макет №3 - http://s46.radikal.ru/i113/0906/08/1bc2fe50b612.jpg

В предложении пишите какой макет, за какую стоимость и срок сделаете. Есть вероятность того, что все 3 макета дам одному человеку, если будет выгодное предложение по цене и наличия портфолио, связанного именно с версткой DLE.