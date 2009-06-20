Сверстать PSD макет табличной версткой

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки533 просмотра

Нужно сверстать PSD макет табличной (!) версткой.

Макет по-запросу.

Достойные знания CSS, табличной и блочной верстки - обязательно.

Знания php, ajax, javascript приветствуются.

Тем кто хочет получить эту работу, в ЛС слать ссылки на сверстанные Вами проекты, а не на портфолио.

Так же указывать какие знания имеются (php, ajax, mysql) и каков опыт (лет).

AJAXCSSJavaScriptMySQLPHP
16 лет назад
Lighter
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sideful
35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Работой и исполнением доволен, будем сотрудничать дальше.
Отлично поработали!)

Заявки фрилансеров

Sideful
35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать и натянуть дизайн

    Есть дизайн psd, требуется сделать вёрстку, кроссбраузерную, в популярных версиях ИЕ6,7,8 FF2,3, Опера 8-10, гугл хром, без ошибок по валидатору, семантичная, на дивах. А так же натянуть на движок hostcms, тариф бизнес или ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка HTML е–майла

    Требуется кодер с опытом работы с HTML е-майлами. Нужно закодить 1 шаблон табличной версткой для всех крупных почтовых движков, тестовый сервис будет предоставлен. Также для продолжительного партнерства желательно: – минимум 2/3 ...

    CSSHTMLJavaScriptPHP
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать CSS вёрстку

    Нужно сверстать дизайн по стандартам vBulletin. Впринципе, вёрстка самих макетов у меня уже есть, но она блочная. Могу предоставить, но как выяснилось, верстать нужно css для таблиц. ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон для Битрикс 8.0 из готового PSD

    Добрый день! Необходимо разработать универсальныйшаблон для cms 1с-битрикс 8.0 для интернет магазина автозапчастей. Дизайн - http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/621219.html#item Качественно. Просьба обращаться специалистам. Оплата после тестирования на вашем сервере. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка сайта на Joomla

    $70

    Необходимо сверстать и установить промо-сайт на Joomla.CMS v.1.5.(опыт работы с данной системой администрирования обязателен) . Есть готовый макет дизайна в psd для верстки.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад