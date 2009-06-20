Есть дизайн psd, требуется сделать вёрстку, кроссбраузерную, в популярных версиях ИЕ6,7,8 FF2,3, Опера 8-10, гугл хром, без ошибок по валидатору, семантичная, на дивах. А так же натянуть на движок hostcms, тариф бизнес или ...
Сверстать PSD макет табличной версткой
Нужно сверстать PSD макет табличной (!) версткой.
Макет по-запросу.
Достойные знания CSS, табличной и блочной верстки - обязательно.
Знания php, ajax, javascript приветствуются.
Тем кто хочет получить эту работу, в ЛС слать ссылки на сверстанные Вами проекты, а не на портфолио.
Так же указывать какие знания имеются (php, ajax, mysql) и каков опыт (лет).
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