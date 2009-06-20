Нужно сверстать PSD макет табличной (!) версткой.

Макет по-запросу.

Достойные знания CSS, табличной и блочной верстки - обязательно.

Знания php, ajax, javascript приветствуются.

Тем кто хочет получить эту работу, в ЛС слать ссылки на сверстанные Вами проекты, а не на портфолио.

Так же указывать какие знания имеются (php, ajax, mysql) и каков опыт (лет).