Есть макетв jpg его нужно сверстать Пишите только в icq: 558-798-426 , в Личку не писать не читаю С уважением, Даниил Бурчак
Изменить размер сайта (взять размеры с эскиза)
Предыдущий исполнитель подогнал ширину под 900px. Нужно сделать всё точно как на эскизе.
Сайт: http://66.71.245.18/~webtramw/
Эскиз (только png): http://66.71.245.18/~webtramw/background+text-3.PNG
Выбранный исполнитель
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