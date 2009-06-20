Изменить размер сайта (взять размеры с эскиза)

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Завершен9 заявок213 просмотров

Предыдущий исполнитель подогнал ширину под 900px. Нужно сделать всё точно как на эскизе.

Сайт: http://66.71.245.18/~webtramw/

Эскиз (только png): http://66.71.245.18/~webtramw/background+text-3.PNG

[email protected]

16 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

resq7
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$5
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

resq7
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад