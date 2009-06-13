Сверстать простой макет. Сегодня.

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок269 просмотров

Требуется сверстать простой макет. Можно тэйблами, можно дивами. Дизайн не резиновый. Центрировать.

http://img-fotki.yandex.ru/get/3603/madbyte.1d/0_2435b_b7ccb63_orig

Кроссбраузерность обязательна (IE, FF, Opera, Chrome)

Сроки - сегодня. Чем раньше, тем лучше. Оплата после показа результата.

16 лет назад
maDByte
39 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад