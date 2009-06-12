Cделать лицензию на шаблон joomlart для одного домена.
Сверстать DLE-шаблон и подключить доп.модули
Здравствуйте,
требуется верста и адаптация под DLE адалт сайта
Ваши предложения ?:
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