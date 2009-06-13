Верстка

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  2. HTML-верстка
Завершен29 заявок319 просмотров

Файл 1200.jpg - это фон. По центру. Слева и справа должно быть всё черное.

Точного расположения текста пока нет, будет чуть позже. Ориентировочно - файл h4.jpg

16 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

fobos_99
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$25
1 день
Александр профессионал своего дела! С HTML/CSS работает на отлично! Я очень доволен что верстку делал Александр, ведь верстка выполнена очень качественно, всё в соотвествии с ТЗ и стандартами! Кроссбаузерно! Стоит подчеркнуть, что было ограничение по времени - работу следовало выполнить за несколько часов, и Александр справился! Он сделал не только всё очень качественно но и сдал работу точно в срок, как и требовалось! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Александром.
Был рад сотрудничеству с Иваном. Остались самые благоприятные впечатления. Ответственный, пунктуальный человек, Иван грамотно излагает ТЗ, что существенно облегчает работу. Ответы максимально конкретны и приходят моментально. Своевременная оплата. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

fobos_99
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад

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