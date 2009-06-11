День добрый, уважаемые фрилансеры!

У меня есть система управления каталогом в которой используются шаблоны .tpl. Что за шаблонизатор (может быть самопис) используется я не знаю. Есть psd, сверстанный в html (3 файла - главная страница и 2 внутренних). Нужно из html шаблона сделать tpl шаблон для каталога.

От вас требуется указать цену и срок...

Если все будет сделано нормально, дам еще 5 подобных заказов.