HTML->TPL

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок303 просмотра

День добрый, уважаемые фрилансеры!

У меня есть система управления каталогом в которой используются шаблоны .tpl. Что за шаблонизатор (может быть самопис) используется я не знаю. Есть psd, сверстанный в html (3 файла - главная страница и 2 внутренних). Нужно из html шаблона сделать tpl шаблон для каталога.

От вас требуется указать цену и срок...

Если все будет сделано нормально, дам еще 5 подобных заказов.

HTML
16 лет назад
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Ильич 
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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