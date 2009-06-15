Делать простую верстку

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок289 просмотров

Сделал бы сам, но занят на 101%. По этому нужна ваша помощь.

Вот что нужно

1) Сверстанная страница

2) Сверстанные отдельно footer и header которые можно будет использовать в дальнейшем.

3) Сверстанная страница результатов

4) Сверстанная второстепенная страница с разным контентом, которая будет модифицированна на 5 разных версиях(то что есть в этих страницах адаптировать в новый дизайн)

5) rollover effekt на кнопке search. также эффект нажатия кнопки.

Нужно все закончить как можно быстрее, но не позже воскресения [14.06.2009] в обед.

Предварительный результат, в субботу вечером.

Пишите ваши цены. Прошу писать только тем кто уверен что справится.

Кроссбраузерность(обязательно). Валидно(Обязательно). На дивах(очень желательно).

Все предложения тут. Буду общаться с нужными людьми. Желательно оставить свои контактные данные и ссылки на работы.

Дизайн в приложений.

16 лет назад
sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Работу сделал отлично. Однако ошибки так и не исправил. Пропадает.
Большое спасибо! Самый что ни наесть позитивный заказчик! Приятный в общении, знающий дело, а так же моментально оплачивающий за работу! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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