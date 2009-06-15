Я предоставлю скрипт использующий Smarty шаблоны (PHP Smarty Templates) и картинку (PSD чаще всего) или уже сверстанные html/css/images файлы из которых надо сделать Smarty шаблон для скрипта. Есть заказ сейчас и кроме ...
Делать простую верстку
Сделал бы сам, но занят на 101%. По этому нужна ваша помощь.
Вот что нужно
1) Сверстанная страница
2) Сверстанные отдельно footer и header которые можно будет использовать в дальнейшем.
3) Сверстанная страница результатов
4) Сверстанная второстепенная страница с разным контентом, которая будет модифицированна на 5 разных версиях(то что есть в этих страницах адаптировать в новый дизайн)
5) rollover effekt на кнопке search. также эффект нажатия кнопки.
Нужно все закончить как можно быстрее, но не позже воскресения [14.06.2009] в обед.
Предварительный результат, в субботу вечером.
Пишите ваши цены. Прошу писать только тем кто уверен что справится.
Кроссбраузерность(обязательно). Валидно(Обязательно). На дивах(очень желательно).
Все предложения тут. Буду общаться с нужными людьми. Желательно оставить свои контактные данные и ссылки на работы.
Дизайн в приложений.
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