Делать простую верстку

Сделал бы сам, но занят на 101%. По этому нужна ваша помощь.

Вот что нужно

1) Сверстанная страница

2) Сверстанные отдельно footer и header которые можно будет использовать в дальнейшем.

3) Сверстанная страница результатов

4) Сверстанная второстепенная страница с разным контентом, которая будет модифицированна на 5 разных версиях(то что есть в этих страницах адаптировать в новый дизайн)

5) rollover effekt на кнопке search. также эффект нажатия кнопки.

Нужно все закончить как можно быстрее, но не позже воскресения [14.06.2009] в обед.

Предварительный результат, в субботу вечером.

Пишите ваши цены. Прошу писать только тем кто уверен что справится.

Кроссбраузерность(обязательно). Валидно(Обязательно). На дивах(очень желательно).

Все предложения тут. Буду общаться с нужными людьми. Желательно оставить свои контактные данные и ссылки на работы.

Дизайн в приложений.