Кроссбраузерная вёрстка

$8
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки180 просмотров

Имеется сайт на Joomla.

Перестали адекватно отображаться боковые панели в Internet Еxplorer - сползли вниз.

В мозилле вроде всё нормально.

Админ в отпуске, нужна оперативная помощь.

Joomla
16 лет назад
ze_ta
Таня 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mis_tery
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$8
1 день
Владимир быстро отреагировал, в работе проявил себя уверенно, спокойно и чётко. Спасибо ему.
Всё отлично

Заявки фрилансеров

mis_tery
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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