Я предоставлю скрипт использующий Smarty шаблоны (PHP Smarty Templates) и картинку (PSD чаще всего) или уже сверстанные html/css/images файлы из которых надо сделать Smarty шаблон для скрипта. Есть заказ сейчас и кроме ...
Доделать вёртску сайта
Здравствуйте, есть PSD шаблон дизайна. Практически свёрстан, но расплывается при крупных и мелких расширениях экрана. Нужно доверстать/испарвить ошибки. В данный момент исполнение через div, а необходимо желательно таблицы.
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