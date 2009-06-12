Доделать вёртску сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка363 просмотра

Здравствуйте, есть PSD шаблон дизайна. Практически свёрстан, но расплывается при крупных и мелких расширениях экрана. Нужно доверстать/испарвить ошибки. В данный момент исполнение через div, а необходимо желательно таблицы.

16 лет назад
vanjouke
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13 лет назад

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DUOS
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16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$30
1 день
mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

DUOS
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
16 лет назад