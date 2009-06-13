Верстка web 2.0 макета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки118 просмотров

Требуется верстка web 2.0 макета, срок - 1 сут.

16 лет назад
1982587
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Areks
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов(-1)
16 лет назад
$40
1 день
Адекватная цена за верстку, оперативно и качественно реагирует на замечания по работе.
Приятно работать с человек. чёткое тз адекватное обсуждения вопросов!

Заявки фрилансеров

Areks
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов(-1)
16 лет назад

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