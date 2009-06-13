Сверстать 5 страниц covallo point
Мелкая доработка шаблона под joomla 1.5
Необходимо доработать шаблон под joomla 1.5
1) решить проблемы с прозрачностью png в IE 6
2)сделать пункты меню bold
3) сделать шрифт везде черным
Настроить скрипт мультисамб, что бы можно было открыв одну фото пролистать все фото на странице.
Цена вопроса: 10 у.е.
Сроки - как можно скорей.
Сам сайт http://www.transavia.by
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