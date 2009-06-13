Мелкая доработка шаблона под joomla 1.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок257 просмотров

Необходимо доработать шаблон под joomla 1.5

1) решить проблемы с прозрачностью png в IE 6

2)сделать пункты меню bold

3) сделать шрифт везде черным

Настроить скрипт мультисамб, что бы можно было открыв одну фото пролистать все фото на странице.

Цена вопроса: 10 у.е.

Сроки - как можно скорей.

Сам сайт http://www.transavia.by

Joomla
16 лет назад
forsagebiz
Forsage Business 
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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