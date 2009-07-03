Требуется верстка web 2.0 макета, срок - 1 сут.
Cоздание шаблона для CMS Joomla!
Уважаемые Веблансеры!
К вашему вниманию еще один проект по созданию шаблона для CMS Joomla!
Суть задания: создание шаблона для CMS Joomla версия 1.5.10.
Необходимые знания для выполнения работы:
1) Верстка шаблонов под CMS Joomla!; - обязательно
2) HTML+JavaScript;
3) PHP+MySQL.
Исходный материал:
1) Макет главной страницы в формате .psd;
2) ТЗ на создание шаблона.
В заявках указывайте: цену, сроки и примеры выполненных работ!
Индивидуальные качества исполнителя:
1) В работе - ответственность, аккуратность, оперативность, умение работать в команде.
2) В общении - тактичность.
Оплата по результатам работы.
Компания "ЭкоСофт", г. Иркутск
тел: +7 3952 723-200
email: [email protected]
icq: 427609121
Большое спасибо за интерес к проекту!
Исполнителя уже выбрали, удачи!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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