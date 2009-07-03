Cоздание шаблона для CMS Joomla!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок249 просмотров

Уважаемые Веблансеры!

К вашему вниманию еще один проект по созданию шаблона для CMS Joomla!

Суть задания: создание шаблона для CMS Joomla версия 1.5.10.

Необходимые знания для выполнения работы:

1) Верстка шаблонов под CMS Joomla!; - обязательно

2) HTML+JavaScript;

3) PHP+MySQL.

Исходный материал:

1) Макет главной страницы в формате .psd;

2) ТЗ на создание шаблона.

В заявках указывайте: цену, сроки и примеры выполненных работ!

Индивидуальные качества исполнителя:

1) В работе - ответственность, аккуратность, оперативность, умение работать в команде.

2) В общении - тактичность.

Оплата по результатам работы.

Компания "ЭкоСофт", г. Иркутск

тел: +7 3952 723-200

email: [email protected]

icq: 427609121

Большое спасибо за интерес к проекту!

Исполнителя уже выбрали, удачи!

HTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHP
16 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sergey1812
Sergey 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
16 лет назад
$65
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Всегда приятно иметь дело с проверенным временем заказчиком. Компания Экоcофт отличается внимательным отношением к проектам. Не гонятся за самым дешевым предложением, рассчитывая в итоге получить качественный продукт. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

sergey1812
Sergey 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
16 лет назад

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