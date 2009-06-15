Приватно для Pushnovskiy Alexandr (Angel_ua)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка141 просмотр

Поправить слегка шаблон джумлы

Joomla
16 лет назад
stug40
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

Angel_ua
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Все быстро, грамотно и четко. Как обычно, в общем. Категорически рекомендую всем.
Отличный заказчик, как всегда ясно и четко поставлена задача, мгновенная оплата по завершении работы. Всем советую!

Заявки фрилансеров

Angel_ua
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад