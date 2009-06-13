Шаблон индустриальной темы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок234 просмотра

Требуется отверстать шаблон индустриальной темы. Предоставляется PSD

Сроки - ближайшие сутки.

16 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Nkurrich
Yagatuni 
76 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
$5
1 день
Прежде чем приступить к акцептированию данного Исполнителя, был произведен разговор о том, что не так в верстке. Кроме правки верстки требовалось, чтобы заработал поиск и ссылки в шаблоне посредством вставки функций. Цитирую: " *["GROWLING"]* (03:02:25 16/06/2009) шаблон? -------------------------------------->- regado (03:02:52 16/06/2009) нет, в нем не работает поиск и ссылка далее плавает - а должна быть внизу. также логотип - там не хватает трактора одного " .... " regado (03:09:56 16/06/2009) поиск не работает -------------------------------------->- regado (03:10:07 16/06/2009) и ссылки в блоках плавают "Далее >>" --------------------------------------<- *["GROWLING"]* (03:10:29 16/06/2009) про ссылки понял а что мне надо сделать с поиском???чтобы он встал на свое мместо? -------------------------------------->- regado (03:11:28 16/06/2009) да, дело в том что верстальщик не справился с вставкой функции и у него в шаблоне стоял поиск нормально " Верстальщик решил самостоятельно переверстать шаблон заново, так как на его взгляд все было криво: " *["GROWLING"]* (03:24:05 16/06/2009) дело в том что легче переделать всю верстку в корне, чем изменять эту... -------------------------------------->- regado (03:25:17 16/06/2009) А чт ос ней не так? --------------------------------------<- *["GROWLING"]* (03:26:21 16/06/2009) эмм...она на валидность проверена?я сомневаюсь даже в ее валидности...полная путаница с индексированием... --------------------------------------<- *["GROWLING"]* (03:27:01 16/06/2009) и вроде не совпадение с макетом? --------------------------------------<- *["GROWLING"]* (03:27:08 16/06/2009) в некоторых местах... " В конечном результате его предложение сотрудничества выглядело так: *["GROWLING"]* (03:37:50 16/06/2009) вы даете мне сутки, если я не смогу разгрести его верстку, то извините, если же я смогу разгрести или сверстать по новому, то мы с вами сотрудничаем....такое сотрудничество вас устраивает? -------------------------------------->- regado (03:38:31 16/06/2009) да, ок. добавляйтесь в проект и указывайте данные для отправки шаблона а также контактные данные для свзяи в том числе и телефон --------------------------------------<- *["GROWLING"]* (03:42:56 16/06/2009) все готово " " P.S. Крайне непрофессиональное решение м вкупе с постоянными откровенными матами при общении по работу все же удержали меня от добавления отрицательного отзыва. Но такое нахальное поведение как искажение договоренностей вынуждает меня портить данному Исполнителю историю его деятельности. Просьба Администрации ресурса исключить данный отрицательный отзыв данного Исполнителя в силу его неадекватности и искаженности договоренностей.
zombieman
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов(-2)
16 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

Nkurrich
Yagatuni 
76 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
zombieman
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов(-2)
16 лет назад

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