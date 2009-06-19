Поправить слегка шаблон джумлы
Вёрстка сайта + натянуть на CMS
Нужно сверстать сайт и натянуть на CMS (Netcat или joomla).
Дизайн - в аттаче.
Описание:
Верхнее меню - бордовые кнопочки, серая полоска - это подменю.
Цвета, стили всего на свете вроди бы видны на картинке, если вдруг что-то не понятно - спрашивайте.
Меню справа - сквозное, одинаковое везде.
Шапка ещё может немного поменяться!
Если есть вопросы - лучше задавайте сразу!
Формат взаимодействия: даю пароль к ftp, через ограниченное количество времени сайт просто готов :)
Задача срочная!
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