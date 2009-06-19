Вёрстка сайта + натянуть на CMS

Нужно сверстать сайт и натянуть на CMS (Netcat или joomla).

Дизайн - в аттаче.

Описание:

Верхнее меню - бордовые кнопочки, серая полоска - это подменю.

Цвета, стили всего на свете вроди бы видны на картинке, если вдруг что-то не понятно - спрашивайте.

Меню справа - сквозное, одинаковое везде.

Шапка ещё может немного поменяться!

Если есть вопросы - лучше задавайте сразу!

Формат взаимодействия: даю пароль к ftp, через ограниченное количество времени сайт просто готов :)

Задача срочная!