Вёрстка сайта + натянуть на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен34 заявки466 просмотров

Нужно сверстать сайт и натянуть на CMS (Netcat или joomla).

Дизайн - в аттаче.

Описание:

Верхнее меню - бордовые кнопочки, серая полоска - это подменю.

Цвета, стили всего на свете вроди бы видны на картинке, если вдруг что-то не понятно - спрашивайте.

Меню справа - сквозное, одинаковое везде.

Шапка ещё может немного поменяться!

Если есть вопросы - лучше задавайте сразу!

Формат взаимодействия: даю пароль к ftp, через ограниченное количество времени сайт просто готов :)

Задача срочная!

Joomla
16 лет назад
natEn
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Areks
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов(-1)
16 лет назад
$70
2 дня
Всё ок

Заявки фрилансеров

Areks
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов(-1)
16 лет назад