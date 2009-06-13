1. Нужно подправить 1 блок чтобы выглядел красиво (стили css) 2. Нужно чтобы при наведении на одно слово всплывала подсказка с картинкой+текстом (скорее всего js-скрипт)
Сверстать готовый дизайн.
Входные данные -
-Дизайн сайта, несколько страниц. PSD послойно.
Выходные данные - макет нескольких страниц, требования:
- Дивная резиновова верстка
- Полная масштабируемость без нарушения пропорций и расположения элементов вёрстки при изменении в браузере пользовательского кегля;
- Желательно полное отделение структуры контента от оформительского и программного кода(все "ништяки" по макс убрать в CSS);
- Кроссбраузерность обязательна (IE, FF, Opera, Chrome,сафари)
- Валидность кода и CSS стандартам W3C
- Корректное отображение страницы при полном отключении CSS
- Верстка XHTML
превьюшки того что придется верстать
http://img145.imageshack.us/img145/7870/wmcasherindex0043.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/25/wmcasherinnerchange2.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/1016/wmcasherinnercontacts2.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/2599/wmcasherinnereleksnet.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/5407/wmcasherinnertable.jpg
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10HTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $35
Требуется сверстать простой макет. Можно тэйблами, можно дивами. Дизайн не резиновый. Центрировать. http://img-fotki.yandex.ru/get/3603/madbyte.1d/0_2435b_b7ccb63_orig Кроссбраузерность обязательна (IE, FF, Opera, Chrome) Сроки - сегодня. Чем раньше, тем лучше. Оплата после показа результата.Закрыт16 лет назад
Нужно сверстать сайт и натянуть на CMS (Netcat или joomla). Дизайн - в аттаче. Описание: Верхнее меню - бордовые кнопочки, серая полоска - это подменю. Цвета, стили ...Завершен16 лет назад
Поправить слегка шаблон джумлыЗавершен16 лет назад
Требуется отверстать шаблон индустриальной темы. Предоставляется PSD Сроки - ближайшие сутки.HTML-верстка2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо доработать шаблон под joomla 1.5 1) решить проблемы с прозрачностью png в IE 6 2)сделать пункты меню bold 3) сделать шрифт везде черным Настроить скрипт мультисамб, что бы ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $180
Сверстать 5 страниц covallo pointЗавершен16 лет назад
Надо сверстать сайт. Макет не сложный. ОТ вас сроки и цены.HTML-верстка73 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Уважаемые Веблансеры! К вашему вниманию еще один проект по созданию шаблона для CMS Joomla! Суть задания: создание шаблона для CMS Joomla версия 1.5.10. Необходимые знания для выполнения работы: ...Завершен16 лет назад
- $50
Требуется верстка web 2.0 макета, срок - 1 сут.Завершен16 лет назад