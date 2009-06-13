Сверстать готовый дизайн.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт26 заявок498 просмотров

Входные данные -

-Дизайн сайта, несколько страниц. PSD послойно.

Выходные данные - макет нескольких страниц, требования:

- Дивная резиновова верстка

- Полная масштабируемость без нарушения пропорций и расположения элементов вёрстки при изменении в браузере пользовательского кегля;

- Желательно полное отделение структуры контента от оформительского и программного кода(все "ништяки" по макс убрать в CSS);

- Кроссбраузерность обязательна (IE, FF, Opera, Chrome,сафари)

- Валидность кода и CSS стандартам W3C

- Корректное отображение страницы при полном отключении CSS

- Верстка XHTML

превьюшки того что придется верстать

http://img145.imageshack.us/img145/7870/wmcasherindex0043.jpg

http://img145.imageshack.us/img145/25/wmcasherinnerchange2.jpg

http://img145.imageshack.us/img145/1016/wmcasherinnercontacts2.jpg

http://img145.imageshack.us/img145/2599/wmcasherinnereleksnet.jpg

http://img145.imageshack.us/img145/5407/wmcasherinnertable.jpg

CSS
16 лет назад
alex63
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Lysyi
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

Lysyi
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад