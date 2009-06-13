Подправить вёрстку+всплывающая подсказка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок237 просмотров

1. Нужно подправить 1 блок чтобы выглядел красиво (стили css)

2. Нужно чтобы при наведении на одно слово всплывала подсказка с картинкой+текстом (скорее всего js-скрипт)

CSSJavaScript
16 лет назад
Myxa_
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Thanatoz
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Thanatoz
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад