Нужно сверстать макет

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка461 просмотр

Есть макетв jpg его нужно сверстать

Пишите только в icq: 558-798-426 , в Личку не писать не читаю

С уважением,

Даниил Бурчак

16 лет назад
burchak_d
Vfgh 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)

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