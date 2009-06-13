Нужно сверстать макет

Требуется сверстать простой макет. Можно тэйблами, можно дивами. Дизайн не резиновый. Центрировать. http://img-fotki.yandex.ru/get/3603/madbyte.1d/0_2435b_b7ccb63_orig Кроссбраузерность обязательна (IE, FF, Opera, Chrome) Сроки - сегодня. Чем раньше, тем лучше. Оплата после показа результата.