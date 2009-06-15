Требуется кодер с опытом работы с HTML е-майлами. Нужно закодить 1 шаблон табличной версткой для всех крупных почтовых движков, тестовый сервис будет предоставлен. Также для продолжительного партнерства желательно: – минимум 2/3 ...
Верстка под livestreet
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