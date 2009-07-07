Верстка сайта на Joomla

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок277 просмотров

Необходимо сверстать и установить промо-сайт на Joomla.CMS v.1.5.(опыт работы с данной системой администрирования обязателен) . Есть готовый макет дизайна в psd для верстки.

Joomla
16 лет назад
redbrick
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$80
2 дня
Работа выполненна качественно и в срок! Возникали новые пожелания и доработки по проекту, на что Алексей оперативно реагировал и предлагал возможные варианты решения. Рекомендую!
Хороший заказчик. Был постоянно в Online. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад