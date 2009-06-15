Сделать CSS вёрстку

Нужно сверстать дизайн по стандартам vBulletin.

Впринципе, вёрстка самих макетов у меня уже есть, но она блочная.

Могу предоставить, но как выяснилось, верстать нужно css для таблиц.

Нужна только CSS вёрстка, чтобы таблицы в новом обличии отображались.

Html шаблоны трогать не нужно, поэтому вроде всё очень просто, для тех кто умеет верстать CSS.

Отписывайте в проекте, кто готов сделать вёрстку.