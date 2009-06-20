Шаблон для Битрикс 8.0 из готового PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок396 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать универсальныйшаблон для cms 1с-битрикс 8.0 для интернет магазина автозапчастей.

Дизайн - http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/621219.html#item

Качественно. Просьба обращаться специалистам.

Оплата после тестирования на вашем сервере.

Все предложения пишем ниже. Я сама выберу исполнителя. В остальные каналы связи не стучать и не звонить:)))

Спасибо за понимание!

P.S. Архив во вложение запаролен. Это - для выбранного исполнителя.

Рассматриваю предложения с конкретной ценой! Цены в долларах. В рублях не смыслю.Украина!

HTML
16 лет назад
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад

Выбранный исполнитель

r272488287
Алексей 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$80
5 дней
Алексей - честный и порядочный человек.Он отлично справился с заданием-версткой дизайна.Все на уровне.Я довольна.
Благодарен Серафиме за сотрудничество. Велликолепный человек, с велликолепным подходом к работе ! Все нюансы быстро были решены благодаря своевременному ответу на возникшие в ходе работы вопросы. По окончанию работы, сразу были выявлены недочёты, которые я тут же устранил и работа над проектом была сдана ! Огромное спасибо вам за сотрудничество !

Заявки фрилансеров

r272488287
Алексей 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов
16 лет назад

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