Шаблон для Битрикс 8.0 из готового PSD

Благодарен Серафиме за сотрудничество. Велликолепный человек, с велликолепным подходом к работе ! Все нюансы быстро были решены благодаря своевременному ответу на возникшие в ходе работы вопросы. По окончанию работы, сразу были выявлены недочёты, которые я тут же устранил и работа над проектом была сдана ! Огромное спасибо вам за сотрудничество !