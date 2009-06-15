Верстка HTML е–майла

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки277 просмотров

Требуется кодер с опытом работы с HTML е-майлами. Нужно закодить 1 шаблон табличной версткой для всех крупных почтовых движков, тестовый сервис будет предоставлен.

Также для продолжительного партнерства желательно:

– минимум 2/3 года опыта работы в веб сфере

– опыт работы с CSS framewoks такими как Blueprint

– отличные знания JS и библиотек

– опыт работы с PHP или RoR в качестве имплементатора шаблонов или программиста

Присылайте:

1. ссылку на портфолио

2. ссылку на HTML email

3. навыки работ / почему вы подходите для этого проекта или партнерства

4. цену верстки шаблона средней сложности (не относится к выше упомянутому HTML письму)

Спасибо!

CSSHTMLJavaScriptPHP
16 лет назад
nyvirus1
Janeiko Oleg 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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