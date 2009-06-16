Вёрстка psd файлов в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт35 заявок560 просмотров

Задание такое:

1. есть 5 psd-файлов с дизайном сайта (пример в приложении в формате jpeg)

2. основные компоненты: лого, фон, девушка, несколько форм, список профилей (фото) и т.д.

4. необходимо нарезать и сверстать и в качестве результата предоставить HTML + CSS файлы для каждого psd (один psd = одна HTML-страница)

5. кроссбраузерность: IE 6/7/8; FF 2/3; последняя Opera, Safari, Google Chrome

6. валидный XHTML 1.0 Transitional (или Strict) и CSS, бестабличная вёрстка

7. не прописывать стили внутри HTML, код страницы должен быть легко читаемым, форматированным

8. вёрстка должна быть по возможности оптимизированна (для себя можете ознакомиться с http://webo.in/)

9. кодировка - UTF-8

10. оплата 20$ за каждый свёрстанный дизайн

11. время выполнения - 2 дня с начала договорённости и отправки psd-файлов

В случае хороших результатов вышлем ещё 10 аналогичных psd.

CSSHTML
16 лет назад
lexxscorp
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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