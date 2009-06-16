Нужна новомодная затемнялка страницы во время обработки события. Мне нужны 2 функции: - loading_start() функция должна запускать полупрозрачный див на всю страницу с затемнением с картинкой посредине процесса загрузки ...
Вёрстка psd файлов в HTML
Задание такое:
1. есть 5 psd-файлов с дизайном сайта (пример в приложении в формате jpeg)
2. основные компоненты: лого, фон, девушка, несколько форм, список профилей (фото) и т.д.
4. необходимо нарезать и сверстать и в качестве результата предоставить HTML + CSS файлы для каждого psd (один psd = одна HTML-страница)
5. кроссбраузерность: IE 6/7/8; FF 2/3; последняя Opera, Safari, Google Chrome
6. валидный XHTML 1.0 Transitional (или Strict) и CSS, бестабличная вёрстка
7. не прописывать стили внутри HTML, код страницы должен быть легко читаемым, форматированным
8. вёрстка должна быть по возможности оптимизированна (для себя можете ознакомиться с http://webo.in/)
9. кодировка - UTF-8
10. оплата 20$ за каждый свёрстанный дизайн
11. время выполнения - 2 дня с начала договорённости и отправки psd-файлов
В случае хороших результатов вышлем ещё 10 аналогичных psd.
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