Верстка макета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка368 просмотров

Требуется сверстать из указанного макета html-страницу. Чтобы она одинаково хорошо смотрелась и под 1024х768, и под 1920х1080.

Бюджет 2000WMR.

Срочно.

HTML
16 лет назад
work4time
Николай 
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

katsuro
38 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Спасибо за выполненную работу! Всем: добросовестный и отзывчивый верстальщик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

katsuro
38 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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