Нужна новомодная затемнялка страницы во время обработки события.

Мне нужны 2 функции:

- loading_start()

функция должна запускать полупрозрачный див на всю страницу с затемнением с картинкой посредине процесса загрузки

- loading_end()

соответственно убирание этого дива с экрана.

*Либо одна функция лишь с передачей параметра что нужно сделать - затянуть дивом, или убрать.

Пример - юзается сейчас часто во многих движках, на форумах при увеличении миниатюр изображений и т.п. http://www.virustotal.com/ тут тоже подобное при аплоаде файла.

Главное условие - я должен получить ОТСУТСТВИЕ ЛИШНЕГО КОДА И ВСЕГО 2 (1*) ФУНКЦИИ для управления этой задачей(см. выше).

Срабатывать должно одинаково на всей странице, т.е. она не в 1 экран, а пролистываемая вниз.