Есть дизайн psd, требуется сделать вёрстку, кроссбраузерную, в популярных версиях ИЕ6,7,8 FF2,3, Опера 8-10, гугл хром, без ошибок по валидатору, семантичная, на дивах. А так же натянуть на движок hostcms, тариф бизнес или ...
Затемнялка страницы во время обработки события
Нужна новомодная затемнялка страницы во время обработки события.
Мне нужны 2 функции:
- loading_start()
функция должна запускать полупрозрачный див на всю страницу с затемнением с картинкой посредине процесса загрузки
- loading_end()
соответственно убирание этого дива с экрана.
*Либо одна функция лишь с передачей параметра что нужно сделать - затянуть дивом, или убрать.
Пример - юзается сейчас часто во многих движках, на форумах при увеличении миниатюр изображений и т.п. http://www.virustotal.com/ тут тоже подобное при аплоаде файла.
Главное условие - я должен получить ОТСУТСТВИЕ ЛИШНЕГО КОДА И ВСЕГО 2 (1*) ФУНКЦИИ для управления этой задачей(см. выше).
Срабатывать должно одинаково на всей странице, т.е. она не в 1 экран, а пролистываемая вниз.
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