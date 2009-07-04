Затемнялка страницы во время обработки события

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок302 просмотра

Нужна новомодная затемнялка страницы во время обработки события.

Мне нужны 2 функции:

- loading_start()

функция должна запускать полупрозрачный див на всю страницу с затемнением с картинкой посредине процесса загрузки

- loading_end()

соответственно убирание этого дива с экрана.

*Либо одна функция лишь с передачей параметра что нужно сделать - затянуть дивом, или убрать.

Пример - юзается сейчас часто во многих движках, на форумах при увеличении миниатюр изображений и т.п. http://www.virustotal.com/ тут тоже подобное при аплоаде файла.

Главное условие - я должен получить ОТСУТСТВИЕ ЛИШНЕГО КОДА И ВСЕГО 2 (1*) ФУНКЦИИ для управления этой задачей(см. выше).

Срабатывать должно одинаково на всей странице, т.е. она не в 1 экран, а пролистываемая вниз.

16 лет назад
master_m7
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

xprommer
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$1
1 день
Граммотный человек. Выполнил поставленную задачу практически даром. Рекомендую!
Отличная задача!

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xprommer
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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