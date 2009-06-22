Экспорт контента в WordPress

Есть примерно 100страничный сайт - текст и графика. Необходимо скопировать его содержимое в WordPress, разместив изображения с относительными путями и повторив форматирование. Потом передать мне эти наработки через xml-файл WordPress (инструменты-->экспорт).

Указывайте также срок.

Важное дополнение: не нужно копировать дизайн сайта, только перенос контента в вордпресс.