Экспорт контента в WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки202 просмотра

Есть примерно 100страничный сайт - текст и графика. Необходимо скопировать его содержимое в WordPress, разместив изображения с относительными путями и повторив форматирование. Потом передать мне эти наработки через xml-файл WordPress (инструменты-->экспорт).

Указывайте также срок.

Важное дополнение: не нужно копировать дизайн сайта, только перенос контента в вордпресс.

WordPress
16 лет назад
Aleksandro
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$40
2 дня
Работа выполнена в срок и на должном уровне. Спасибо.
Хороший заказчик и приятный в общении человек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать и натянуть дизайн

    Есть дизайн psd, требуется сделать вёрстку, кроссбраузерную, в популярных версиях ИЕ6,7,8 FF2,3, Опера 8-10, гугл хром, без ошибок по валидатору, семантичная, на дивах. А так же натянуть на движок hostcms, тариф бизнес или ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка HTML е–майла

    Требуется кодер с опытом работы с HTML е-майлами. Нужно закодить 1 шаблон табличной версткой для всех крупных почтовых движков, тестовый сервис будет предоставлен. Также для продолжительного партнерства желательно: – минимум 2/3 ...

    CSSHTMLJavaScriptPHP
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать CSS вёрстку

    Нужно сверстать дизайн по стандартам vBulletin. Впринципе, вёрстка самих макетов у меня уже есть, но она блочная. Могу предоставить, но как выяснилось, верстать нужно css для таблиц. ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон для Битрикс 8.0 из готового PSD

    Добрый день! Необходимо разработать универсальныйшаблон для cms 1с-битрикс 8.0 для интернет магазина автозапчастей. Дизайн - http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/621219.html#item Качественно. Просьба обращаться специалистам. Оплата после тестирования на вашем сервере. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка сайта на Joomla

    $70

    Необходимо сверстать и установить промо-сайт на Joomla.CMS v.1.5.(опыт работы с данной системой администрирования обязателен) . Есть готовый макет дизайна в psd для верстки.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад