HTML+CSS+jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок287 просмотров

Ищем профессионального верстальщика для работы с крупным веб-проектом:

1. Необходимо выполнить КРОССБРАУЗЕРНУЮ бестабличную верстку по заданому дизайну согласно стандартам W3C.

2. Произвести оптимизацию CSS.

3. Настроить, ОТЛАДИТЬ и оптимизировать скрипты написанные на базе jQuery.

Предпочтение отдаем кандидатам из города Киева.

CSSHTMLjQuery
16 лет назад
P2P
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва

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