Есть дизайн psd, требуется сделать вёрстку, кроссбраузерную, в популярных версиях ИЕ6,7,8 FF2,3, Опера 8-10, гугл хром, без ошибок по валидатору, семантичная, на дивах. А так же натянуть на движок hostcms, тариф бизнес или ...
HTML+CSS+jQuery
Ищем профессионального верстальщика для работы с крупным веб-проектом:
1. Необходимо выполнить КРОССБРАУЗЕРНУЮ бестабличную верстку по заданому дизайну согласно стандартам W3C.
2. Произвести оптимизацию CSS.
3. Настроить, ОТЛАДИТЬ и оптимизировать скрипты написанные на базе jQuery.
Предпочтение отдаем кандидатам из города Киева.
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