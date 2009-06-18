Вставка Flash-кнопки на сайт и смена текста меюшек

Задание простое до элементарности. Надо вставить в существующий уже макет сайта кнопку на флеше написанную, из .fla исходников, а еще - сменить текст в меню. Всего 4 менюшки.

Сам макет уже набран и существует, исходники на него тоже есть.

На работу - максимум день,т.к. там делать нечего.

Материалы вышлю исполнителю.