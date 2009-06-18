Вставка Flash-кнопки на сайт и смена текста меюшек

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок206 просмотров

Задание простое до элементарности. Надо вставить в существующий уже макет сайта кнопку на флеше написанную, из .fla исходников, а еще - сменить текст в меню. Всего 4 менюшки.

Сам макет уже набран и существует, исходники на него тоже есть.

На работу - максимум день,т.к. там делать нечего.

Материалы вышлю исполнителю.

16 лет назад
kosutia2
Belov 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Zh3kA
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Zh3kA
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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