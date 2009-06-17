Нужна новомодная затемнялка страницы во время обработки события. Мне нужны 2 функции: - loading_start() функция должна запускать полупрозрачный див на всю страницу с затемнением с картинкой посредине процесса загрузки ...
Сверстать
Сверстать из css и html в шаблон для DLE и исправить багги на сайте. скажу при переписке. + сделать верстку для shop-script!!!! ( цена отдельно)
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