Сверстать

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки180 просмотров

Сверстать из css и html в шаблон для DLE и исправить багги на сайте. скажу при переписке. + сделать верстку для shop-script!!!! ( цена отдельно)

CSSDLEHTML
16 лет назад
quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Добавил в одном 3 проекта...... Исполнитель выполнил 2 проекта..НА ОТЛИЧНО!!!! Занялся третьим проектом... обговаривался срок на 2 дня... Исполнитель пропал... проект сорван... появился через 3 дня... уверил меня что выполнит на следующий день 100% в итоге опять пропал... дважды поверил исполнителю!!!! Не рекомендую такое отношение к работе и к заказчикам очень отвратительное.!!!!! Да кстати так и не появился ... а прошло уже более 5 дней!

Заявки фрилансеров

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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