Добавил в одном 3 проекта...... Исполнитель выполнил 2 проекта..НА ОТЛИЧНО!!!! Занялся третьим проектом... обговаривался срок на 2 дня... Исполнитель пропал... проект сорван... появился через 3 дня... уверил меня что выполнит на следующий день 100% в итоге опять пропал... дважды поверил исполнителю!!!! Не рекомендую такое отношение к работе и к заказчикам очень отвратительное.!!!!! Да кстати так и не появился ... а прошло уже более 5 дней!