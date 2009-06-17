Верстка интернет магазина под webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок232 просмотра

Макет состоит из следующих страниц:

Главная, О нас, Новости, Акции, Скидки,Условия покупки, Форум, Контакты, Новинки, Поиск по бренду, Поиск по цене, Женская одежда, Аксессуары, Просмотр товара, Регистрация, Личная страница, Изменить регистрационные данные, Изменить пароль, Посмотреть список моих друзей, Изменить приветствие, Корзина, Состояние заказов, История заказов, Аннулировать часть заказа или полностью, Изменить параметры доставки заказа, Оформление заказа, Спасибо за заказ, История бонусов, Подтверждение заказа, Подписаться на новости, Забыли пароль, Баннер, Отдел доставки

Интересует стоимость и сроки

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Webasyst
16 лет назад
YanaSG
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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