Правки модуля

Нужен человек с хорошими знаниями java для правки скрипта вывода фотографий (litebox) в мамботе для Dastrogalery в Joomla. Нужно добавить в полный вывод картинки ссылки след и пред, как и в самой галерее dastrogalery.

Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки.

Спасибо