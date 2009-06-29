Здравствуйте господа, необходимо наполнить сайт http://www.transnail.atmoidea.ru/ . Тз в приложении..А также донастроить joomla. Прописать стили где потребуется для аккуратного отображения... Основное требование - это аккуратность...отступы,вид таблиц и оформление ...
Интеграция с форумом срочно
Нужно интегрировать дивную в верстку в табличный форум, срок - до вечера, оплата по факту
Там основная часть работы уже сделана, нужно доработать немного
Выбранный исполнитель
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