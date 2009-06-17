Есть дизайн сайта. необходимо сделать из него шаблон и натянуть на zope. Кто не знает, что такое zope - просьба не оставлять заявки. В предложении от вас жду примерную цену (сейчас полное ТЗ здесь ...
Наполнить сайт информацией система joomla 1.5
Здравствуйте господа, необходимо наполнить сайт http://www.transnail.atmoidea.ru/ . Тз в приложении..А также донастроить joomla.
Прописать стили где потребуется для аккуратного отображения...
Основное требование - это аккуратность...отступы,вид таблиц и оформление текста, все это надо учитывать....
портфолио обязательно.
способ оплаты по договоренности,но без предоплаты....
Сроки 3-4 дня...вообщем до понедельника (22 июня)
контент и доступ предоставлю исполнителю
Выбранный исполнитель
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