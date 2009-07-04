Создание шаблона для DLE (7.5)

Здравствуйте, требуется сверстать (из PSD) новый шаблон для DLE.

Требования: Кроссбраузерность, div'ы, чистый, валидный, понятный код.

Протестировать блоки на добавление/удаление информации - чтобы все было четко, что нужно - тянулось и т.п.

Приветствуются знания самого движка DLE, его структуры и возможностей. Например, в этом шаблоне необходимо выводить переменные доп.полей в определенных местах.

Указывайте цену и сроки выполнения.