Установка CNCat

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок179 просмотров

Есть порядка 25 сайтов, требующих установки CNCat. CNCat нужно встроить органично, подогнав его дизайн под дизайн сайтов (как минимум заголовок, футер, фон, банер с лого).

16 лет назад
TEXT-MOTOR
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

denisxxxl
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$100
3 дня
Работа выполнена хорошо и правильно, за исключением некоторых нюансов (немного затянул по срокам, были мелкие неполадки), которые были им же и исправлены. В целом же, Дениса могу смело рекомендовать как человека ответственного. Работой остался доволен на 95%.
Алексей четко и грамотно поставил задание, всегда был на связи. Вовремя оплатил работу. Рекомендую как отличного работодателя. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

denisxxxl
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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