В общем есть oscommerce стандартный английский без темплейтовых систем, простой обычный с красивым скином...Возможно ли из этого будет сделать шаблон OSCommerce VAM BTS ?Варианты под STS тоже можно рассмотреть!
Установка CNCat
Есть порядка 25 сайтов, требующих установки CNCat. CNCat нужно встроить органично, подогнав его дизайн под дизайн сайтов (как минимум заголовок, футер, фон, банер с лого).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Здравствуйте, требуется сверстать (из PSD) новый шаблон для DLE. Требования: Кроссбраузерность, div'ы, чистый, валидный, понятный код. Протестировать блоки на добавление/удаление информации - чтобы все было четко, что нужно - тянулось и т.п. ...Завершен16 лет назад
- $20
Нужно интегрировать дивную в верстку в табличный форум, срок - до вечера, оплата по факту Там основная часть работы уже сделана, нужно доработать немногоЗавершен16 лет назад
- $100
Здравствуйте господа, необходимо наполнить сайт http://www.transnail.atmoidea.ru/ . Тз в приложении..А также донастроить joomla. Прописать стили где потребуется для аккуратного отображения... Основное требование - это аккуратность...отступы,вид таблиц и оформление ...Закрыт16 лет назад
Есть дизайн сайта. необходимо сделать из него шаблон и натянуть на zope. Кто не знает, что такое zope - просьба не оставлять заявки. В предложении от вас жду примерную цену (сейчас полное ТЗ здесь ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Макет состоит из следующих страниц: Главная, О нас, Новости, Акции, Скидки,Условия покупки, Форум, Контакты, Новинки, Поиск по бренду, Поиск по цене, Женская одежда, Аксессуары, Просмотр товара, Регистрация, Личная страница, Изменить регистрационные данные, Изменить ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Поправки версткиHTML-верстка1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен человек с хорошими знаниями java для правки скрипта вывода фотографий (litebox) в мамботе для Dastrogalery в Joomla. Нужно добавить в полный вывод картинки ссылки след и пред, как и в самой галерее dastrogalery. ...Завершен16 лет назад
- $25
Сверстать из css и html в шаблон для DLE и исправить багги на сайте. скажу при переписке. + сделать верстку для shop-script!!!! ( цена отдельно)Закрыт16 лет назад
- $130
Необходимо сверстать и установить сайт на Joomla.CMS v.1.5. (опыт работы с данной системой администрирования обязателен) . Есть готовый макет дизайна в psd для верстки. Общее количество страниц около 15. Необходима настройка информационных блоков, настройка ...Завершен16 лет назад