PSD -> HTML&CSS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен43 заявки541 просмотр

Приветствую.

Необходимо порезать PSD в xHTML (strict)+CSS.

Прилагаю для оценки макет в jpg.

Срок: 2-3 дня.

Доплачу за скорость.

Если сможете сделать из вёрстки тему для Drupal 5 - дайте знать, вероятно продолжим разговор.

CSSDrupalHTML
16 лет назад
yurg
Yurg 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

AlexGarry
33 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена в срок. Список замечаний также отработан на "отлично". Я _очень_ доволен сотрудничеством с Алексеем.
Очень доволен сотрудничеством с Юрием! в основном из-за таких моментов: 1. заказчик ставит точную задачу и четко знает, что должен получить в результате; 2. заказчик сам подсказывает варианты реализации поставленной задачи; 3. существует система поощрения в виде денежных бонусов :) Рекомендую всем! надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

AlexGarry
33 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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