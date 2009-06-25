http://www.rubberex.com.my/ Этот сайт нужно полностью скопировать. Перевести на русский (много технических терминов, с переводом непонятных терминов поможем). У картинок так же необходимо сменить название. Варианты машинного перевода не подойдут, нужна некая адаптация. ...
Верстка шаблона под drupal
Необходимо сверстать шаблон под друпал, дизайн - во вложении
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подробности и предложения - в аську: 304149898 или мыло: [email protected]
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