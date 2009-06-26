Сверстать сервис

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок327 просмотров

Необходимо сверстать сервис регистрации в каталогах

нужен адекватный исполнитель

16 лет назад
softsps
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

DLE-monster
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$60
5 дней
Спасибо! работа выполнена качественно и в срок! приятно работать с Вами
Приятно работать с таким заказчиком! Все четко предоставил, никаких проблем с оплатой не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! :)

Заявки фрилансеров

DLE-monster
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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