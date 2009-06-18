http://www.rubberex.com.my/ Этот сайт нужно полностью скопировать. Перевести на русский (много технических терминов, с переводом непонятных терминов поможем). У картинок так же необходимо сменить название. Варианты машинного перевода не подойдут, нужна некая адаптация. ...
Верстка сайта. Wordpress.
Немного изменили дизайн, теперь надо его сверстать.
Уважаемые, только если есть работы (верстка) в WP, тогда пишите пожалуйста. Все подробности в письме.
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