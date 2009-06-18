Верстка сайта. Wordpress.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок212 просмотров

Немного изменили дизайн, теперь надо его сверстать.

Уважаемые, только если есть работы (верстка) в WP, тогда пишите пожалуйста. Все подробности в письме.

WordPress
16 лет назад
ln15
Nadin 
125 лет
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Centurion2
Сергей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад
$60
1 день
К сожалению пришлось пожалеть что выбрала этого исполнителя! Был на связи и любезен только первые два дня, до момента оплаты. Получив все деньги за верстку, которую обещал сделать за два дня ( а как же такие отзывы, можно и сразу оплатить все деньги) , а делал почти 2 недели! На связи его нет, то у него колесо полетело, то семейные дела... Сделав работу (через 2 недели) сказал что уезжает , если будут вопросы то через 8 дней он будет на месте, и он на все вопросы ответит. Измучилась его искать! Не рекомендую с ним работать. Всю работу делал как одолжение, если согласился делать верстку за 60$, значит надо делать работу.
Ужасный заказчик!!! Нет четкого представления чего хочет. Постоянные упреки на неправильную работу сайта от неумения им пользоваться. Очень проблематично было общаться в отличии от всех моих заказчиков за последние 10 лет. Не рекомендую сотрудничество ни в одном направлении.

Заявки фрилансеров

Centurion2
Сергей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад

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