Верстка сайта. Wordpress.

К сожалению пришлось пожалеть что выбрала этого исполнителя! Был на связи и любезен только первые два дня, до момента оплаты. Получив все деньги за верстку, которую обещал сделать за два дня ( а как же такие отзывы, можно и сразу оплатить все деньги) , а делал почти 2 недели! На связи его нет, то у него колесо полетело, то семейные дела... Сделав работу (через 2 недели) сказал что уезжает , если будут вопросы то через 8 дней он будет на месте, и он на все вопросы ответит. Измучилась его искать! Не рекомендую с ним работать. Всю работу делал как одолжение, если согласился делать верстку за 60$, значит надо делать работу.