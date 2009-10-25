Приватный проект для Гилевского Евгения

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка155 просмотров

Внесение правок в CSS и движёк Joomla

CSSJoomla
16 лет назад
Rogerr
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Stilgar
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$530
1 день
Евгений очень помог в редактировании верстки сайта. Сделал всю работу, которая была в ТЗ, а также многое что было связано с ТЗ, но напрямую в нем не обговаривалось. Надеюсь на сотрудничество и в других проектах.
Я доволен работой с Николаем, особенно его вниманием к интересам исполнителя (работу, вопреки моему согласию работать дальше в кредит, он оплачивал наперёд) и терпеливости к промедлениям (тем, которые были из-за неправильной оценки мною сроков). Надеюсь работать с Николаем и дальше, хотя, увы, уже был вынужден отказаться от интересного для меня проекта из-за занятости в других.

Заявки фрилансеров

Stilgar
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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