Приватный проект для Гилевского Евгения

Я доволен работой с Николаем, особенно его вниманием к интересам исполнителя (работу, вопреки моему согласию работать дальше в кредит, он оплачивал наперёд) и терпеливости к промедлениям (тем, которые были из-за неправильной оценки мною сроков). Надеюсь работать с Николаем и дальше, хотя, увы, уже был вынужден отказаться от интересного для меня проекта из-за занятости в других.