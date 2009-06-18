Сверстать шаблон для Joomla 1.5 из шаблона DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок224 просмотра

Собственно, сам сабж. Шаблон существующий, Сделать максимально приближенно к оригиналу, "заточка" под магазин приветствуется. Ссылка на шаблон DLE в приват.

DLEJoomla
16 лет назад
xgb
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

elvencedor
Павел 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
26 отзывов(-1)
16 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

elvencedor
Павел 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
26 отзывов(-1)
16 лет назад

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