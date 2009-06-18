Сверстать тему под Drupal 5

Есть большой объем однотипной работы, в связи с переездом наших сайтов

на Drupal – перенос дизайна со старых сайтов на новые под Drupal 5 .

Нужно сделать темы из старых дизайнов.

Подробнее описание работы:

Для того чтоб сделать тему на Drupal, не нужно лазить в код или делать верстку с нуля, нужно просто соответственно дизу отредактировать текущую тему garland, а так же внести изменения в:

-css

-page.tpl

-шаблоны views, блоков

и др шаблоны

ps

П о макcимуму использовать id и class которые генерит друпал, не заменять все на свои.