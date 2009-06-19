Приватно для Букреева Стаса

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка199 просмотров

Верстка + натяжка на DLE 2-х макетов.

DLE
16 лет назад
SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$150
10 дней
Сотрудничаем дальше. Приятно работать, все на высшем уровне! Настоятельно рекомендую.
Уже не первый раз получаю огромное удовольствие при работе с этим человеком :) Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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