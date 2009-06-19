Нужно сверстать шаблон для joomla из PSD макета.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок258 просмотров

Есть дизайн в PSD, нужно свертать шаблон для Joomla RE 1.0.15. Оплата 1500wmr. ( 50$ )

Предоплата 500wmr

Joomla
16 лет назад
Maniakgamer
Георгий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Osiris-Yura
Юра 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

Osiris-Yura
Юра 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
16 лет назад