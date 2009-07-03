В аттачменте архив со скетчами 3х страничек. Необходимо сверстать эти 3 страницы используя дизайн в скетчах. Минимальное разрешение экрана - 1024х768. Укажите, пожалуйста, ваши сроки и стоимость. Предложения бросайте в стек либо в ...
Верстка интернет магазина
Необходимо сверстать интернет магазин. 18 страниц (разной сложности) + 3 главной со сменой фона и нескольких элементов.
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