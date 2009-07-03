Верстка интернет магазина

$265
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок254 просмотра

Необходимо сверстать интернет магазин. 18 страниц (разной сложности) + 3 главной со сменой фона и нескольких элементов.

16 лет назад
theEvilOne
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

adrianis
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$265
7 дней
Качество верстки и выполнение требований на отличном уровне. Понравился быстрый отклик. Собираюсь и впредь пользоваться услугами Максима, мои рекомендации и положительный отзыв.
Знает что хочет, может сформулировать желание, и прислушивается ко мнению других. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

adrianis
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Порезать дизайн и сверстать 3 странички

    В аттачменте архив со скетчами 3х страничек. Необходимо сверстать эти 3 страницы используя дизайн в скетчах. Минимальное разрешение экрана - 1024х768. Укажите, пожалуйста, ваши сроки и стоимость. Предложения бросайте в стек либо в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сверстать шаблон на joomla 1.5

    $100

    Здравствуйте господа, необходимо сверстать шаблон и установить шаблон на joomla 1.5 SeoPro Q3 (скачать можно отсюда http://www.joomlapro.ru/pro-sborka) настроить sh404sef, стили для модулей ...На выходе хочу получить от Вас дамп sql и архив файлов ...

    CSSJavaScriptJoomlaSQL
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Привести в порядок сайт на ДЛЕ

    Добрый день ув. фрилансеры. 1. Поправить вёрстку. 2. Поправить ошибки на сайте. На всё про всё времени до вечера. Можно в асю 573811204, только сразу ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка макета.

    Нужна профессиональная верстка 1 страницы. По все стандартам - кроссбраузерно валидно резиново. Все динамические элементы должны быть оживлены. PSD есть. При невысокой стоимости и высоком качестве - возможна работа на постоянной основе. На очереди еще ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад