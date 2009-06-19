Сверстать шаблон на joomla 1.5

Здравствуйте господа, необходимо сверстать шаблон и установить шаблон на joomla 1.5 SeoPro Q3 (скачать можно отсюда http://www.joomlapro.ru/pro-sborka) настроить sh404sef, стили для модулей ...На выходе хочу получить от Вас дамп sql и архив файлов системы с установленным шаблоном ...

Верстка на div, css , xhtml, статичная, кросбраузерная, валидная. меню на js

верстка уровнем не ниже http://www.transnail.atmoidea.ru

портфолио обязательно, иначе как мне понять что вы действительно сможете...

оплата по результату, вы показываете, я оплачиваю, вы отправляете архив...