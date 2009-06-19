Сверстать шаблон на joomla 1.5

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок311 просмотров

Здравствуйте господа, необходимо сверстать шаблон и установить шаблон на joomla 1.5 SeoPro Q3 (скачать можно отсюда http://www.joomlapro.ru/pro-sborka) настроить sh404sef, стили для модулей ...На выходе хочу получить от Вас дамп sql и архив файлов системы с установленным шаблоном ...

Верстка на div, css , xhtml, статичная, кросбраузерная, валидная. меню на js

верстка уровнем не ниже http://www.transnail.atmoidea.ru

портфолио обязательно, иначе как мне понять что вы действительно сможете...

оплата по результату, вы показываете, я оплачиваю, вы отправляете архив...

CSSJavaScriptJoomlaSQL
16 лет назад
semen_jorich
Семен 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

pik4a
38 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад
$150
3 дня

Заявки фрилансеров

pik4a
38 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад

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