Шаблон на Битрикс для сайта as777.ru
Сверстать шаблон на joomla 1.5
Здравствуйте господа, необходимо сверстать шаблон и установить шаблон на joomla 1.5 SeoPro Q3 (скачать можно отсюда http://www.joomlapro.ru/pro-sborka) настроить sh404sef, стили для модулей ...На выходе хочу получить от Вас дамп sql и архив файлов системы с установленным шаблоном ...
Верстка на div, css , xhtml, статичная, кросбраузерная, валидная. меню на js
верстка уровнем не ниже http://www.transnail.atmoidea.ru
портфолио обязательно, иначе как мне понять что вы действительно сможете...
оплата по результату, вы показываете, я оплачиваю, вы отправляете архив...
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